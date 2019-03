Polizei Hamburg

POL-HH: 190315-3. Eine Zuführung nach Einbruch in ein Geschäft in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.03.2019, 22:20 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Öjendorfer Damm

Polizeibeamte konnten gestern Abend einen 37-jährigen Polen vorläufig festnehmen, der verdächtigt ist, mutmaßlich in ein Geschäft in Hamburg-Jenfeld eingebrochen zu sein. Die weiteren Ermittlungen führt das örtlich zuständige Einbruchsdezernat (LKA 152).

Ein aufmerksamer Bürger beobachtete in den gestrigen späten Abendstunden, wie ein Mann die Scheibe eines Geschäftes in der Straße Öjendorfer Damm mit einem Stein einschlug. Daraufhin betrat der Tatverdächtige das Geschäft und flüchtete kurz darauf in Richtung des Einkaufszentrums Jenfeld.

Zwischenzeitlich sprach der Zeuge die Besatzung eines in der Nähe befindlichen Funkstreifenwagens an. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zur Ergreifung eines 37-jährigen Polen im nahen Umfeld des Tatortes. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme warf der 37-Jährige Bargeld weg, welches die Beamten auffinden und sicherstellen konnten.

Der Tatverdächtige wurde zugeführt. Inwiefern der Mann für weitere ähnliche Taten verantwortlich sein könnte, ist unter anderem Gegenstand der fortdauernden Ermittlungen.

