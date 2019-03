Polizei Hamburg

POL-HH: 190313-5. Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.03.2019, 05:00 Uhr Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Holstenstraße/Chemnitzstraße

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der bereits am vergangenen Samstag einem Mann die Geldbörse gestohlen hat. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige LKA 124.

Der Geschädigte (31) befand sich in der Holstenstraße/ Ecke Chemnitzstraße, als er plötzlich bemerkte, wie eine unbekannte Person ihm das Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendete. Der Täter flüchtete und konnte jedoch von dem Geschädigten nach kurzer Verfolgung in der Max-Brauer-Allee gestellt werden. Es kam zwischen beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, durch die der 31-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht erlitt. Der Räuber flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - "südländisches" Erscheinungsbild - ca. 25 Jahre - kurze dunkle Haare

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können bzw. die Tat oder die Flucht des Täters vom Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/4286-56789 zu melden.

Schö.

