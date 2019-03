Polizei Hamburg

POL-HH: 190306-4. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in Hamburg-Rothenburgsort

Unfallzeit: 05.03.2019, 08:20 Uhr Unfallort: Hamburg-Rothenburgsort, Ausschläger Billdeich

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Vormittag ein 44-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 29-jährige Fahrerin mit ihrem roten Citroen den Ausschläger Billdeich in Richtung Billhorner Deich. An der Kreuzung Ausschläger Billdeich und Billstraße wollte sie nach rechts in die Billstraße abbiegen. Hierzu musste sie bereits vor der Kreuzung in eine kleine Nebenfahrbahn einbiegen.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 44-jähriger Radfahrer in der Billstraße auf der linken Seite entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Ausschläger Billdeich.

Als der Radfahrer den Einmündungsbereich des Abbiegefahrstreifens aus dem Ausschläger Billdeich passierte, kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Durch den Aufprall erlitt der 44-Jährige Verletzungen am Kopf, an der Hand und an der rechten Körperseite. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht.

Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste der Ausschläger Billdeich in Richtung Billstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

