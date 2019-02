Polizei Hamburg

POL-HH: 190219-4. Zeugenaufruf nach versuchten Sexualdelikt in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.02.2019, 13:30 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Meenkwiese

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der bereits am vergangenen Freitag ein 10-jähriges Mädchen angesprochen und versucht hat, dieses zu küssen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42).

Das 10-jährige Mädchen war von der Schule auf den Weg nach Hause. Vor der Tür ihres Wohnhauses wurde sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Nachdem beide das Treppenhaus betraten, begab man sich gemeinsam in den Keller. Dort berührte der unbekannte Mann das Mädchen an der Schulter und versuchte sie dabei zu küssen. Das 10-jährige Mädchen schrie daraufhin lautstark und flüchtete zurück in das Treppenhaus.

Der Tatverdächtige verließ das Mehrfamilienhaus und entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof Lattenkamp.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - nordeuropäische Erscheinung - ca. 35 Jahre alt - 180-190 cm groß - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - Geheimratsecken - dunkle Oberbekleidung - Schal - Sonnenbrille

Zeugen die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden.

Schö.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Rene Schönhardt

Telefon: 040/4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell