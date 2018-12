POL-HH: 181204-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Finkenwerder

Hamburg (ots) - Unfallzeit: 03.12.2018, 16:30 Uhr Unfallort: Hamburg-Finkenwerder, Nordmeerstraße

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Nachmittag ein 33-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der Rollerfahrer die Nordmeerstraße in Richtung Finkenwerder, als plötzlich ein weißer Pkw in Höhe der Hausnummer 42 von dem dortigen Parkstreifen in den Fließverkehr einfuhr.

Der 33-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich mehrere leichte Hämatome und Schürfwunden zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der oder die Fahrerin des weißen Pkw soll nach ersten Erkenntnissen unmittelbar nach der Kollision das Fahrzeug beschleunigt haben und von der Nordmeerstraße nach links in den Finkenwerder Scheideweg abgebogen sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 040/4286-54961 oder 040/4286-54931 zu melden.

Th.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Evi Theodoridou

Telefon: +49 40 4286-56214

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell