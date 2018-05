POL-HH: 180504-1. Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Taxifahrer in Hamburg-Bergstedt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 03.05.2018, 12:30 Uhr Tatort: Hamburg-Bergstedt, Ohlendorffs Tannen/Heinrich-von-Ohlendorff-Straße

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, die gestern Mittag einen 82-jährigen Taxifahrer überfallen, beraubt und schwer verletzt haben. Die Ermittlungen führt das für die Region zuständige Raubdezernat (LKA 154).

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen nahm der 82-jährige Taxifahrer die zwei Täter als Fahrgäste am Klosterstern mit Fahrziel Volksdorf auf.

In der Straßburger Straße wiesen Passanten den Taxifahrer auf einem möglichen Reifendefekt hin. Die späteren Täter wechselten daraufhin in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 11:55 Uhr im Friedrich-Ebert-Damm/Stephanstraße in Höhe der dortigen Bushaltestelle (Fahrtrichtung Berner Heerweg) ein Rad, bevor sie ihre Fahrt fortsetzten.

In Höhe des Straßenzuges Ohlendorffs Tannen/Heinrich-von-Ohlendorff-Straße lotsten die Männer schließlich den Fahrer in ein abgelegenes Waldstück im Bereich der Landesgrenze.

Dort sollen sie den 82-Jährigen mittels körperlicher Gewalt zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert und mit einem stumpfen Gegenstand mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben, wodurch der Geschädigte schwer verletzt wurde.

Anschließend flüchteten die Täter mit erbeutetem Bargeld, einer Uhr und einem Smartphone in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung mit fünf Hamburger Funkstreifenwagen, einem Diensthundeführer sowie drei Streifenwagen aus dem Bereich Stormarn führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - mitteleuropäische Erscheinung - 20 - 25 Jahre alt - kurze braune Haare - blaue Oberbekleidung

Täter 2:

- männlich - mitteleuropäische Erscheinung - 20 - 25 Jahre - braune Haare

Der 82-Jährige, welcher bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Passanten betreut wurde, ist in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen worden. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auf den Reifenwechsel im Friedrich-Eber-Damm aufmerksam geworden sind, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

