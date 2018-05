POL-HH: 180503-4. Öffentlichkeitsfahndung nach einem 26-jährigen rumänischen Mann

Hamburg (ots) - Die Polizei Hamburg sucht seit dem 03.05.2018 den als vermisst gemeldeten 26-jährigen Ivan DUMITRU-AUREL. Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 111) führt die Ermittlungen.

Herr. D. wurde am 02.05.2018, gegen 19:00 Uhr letztmalig in der Asklepios-Klinik St. Georg gesehen. Der Vermisste klagte über Schmerzen und befand sich in ärztlicher Behandlung. Er brach eigenständig die Behandlung ab und verließ das Krankenhaus. Nach Auskunft der Ärzte besteht bei Hr. D. akute Lebensgefahr.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes.

Herr D. wird wie folgt beschrieben:

- 35-40 Jahre - 185-190 cm groß - südeuropäische Erscheinung - spricht Spanisch oder Rumänisch - Drei-Tage-Bart - dunkle kurze Haare - dunkelblaue Jeans - dunkles T-Shirt - führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 040/4286-56789.

Schö.

