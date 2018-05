POL-HH: 180503-3. Schwerpunkteinsatz der "Task Force" zur Drogenbekämpfung

Hamburg (ots) - Zeit: 02.05.2018, 05:30 Uhr - 03.05.2018, 04:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen eines erneuten Einsatzes der Task-Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Polizeibeamte 158 Personen überprüft und gegen 70 Personen Aufenthaltsverbote erteilt.

Im Bereich des Sternschanzenparks wurde ein mutmaßlicher Dealer (18) nach einem Btm-Handel angehalten und überprüft. Insgesamt konnten die Fahnder bei dem aus Guinea-Bissau stammenden Mann zwei Beutel Marihuana und 140 Euro mutmaßliches Dealgeld sicherstellen. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt.

Die Fahnder beobachteten im Bereich des Floraparks einen Mann, als dieser einen Btm-Handel durchführte. Eine anschließende Überprüfung des mutmaßlichen Dealers sowie der Konsumenten führte zum Auffinden von zwei Beuteln Marihuana. Außerdem stellten die Fahnder bei dem 23-jährigen Tatverdächtigen aus Gambia 95 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Der 23-Jährige führte ein Fahrrad mit sich, welches als gestohlen gemeldet war. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt.

In der Bernard-Nocht-Straße verkaufte ein 32-jähriger Gambier an einen 13-Jährigen ein Tütchen Marihuana. Die Fahnder überprüften den mutmaßlichen Dealer und nahmen ihn im Anschluss vorläufig fest. Während der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in der Kleidung des Tatverdächtigen 12 Tütchen Marihuana sowie 100 Euro mutmaßliches Dealgeld aufgefunden. Der 13-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme an die Sorgeberechtigten übergeben. Der Gambier wurde dem UG zugeführt.

Die Polizei wird auch zukünftig ihre intensivierten Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität fortsetzen.

