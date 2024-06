Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg

2 Dokumente

Niebüll (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (07./08.06.2024) wurde in einem Waldgebiet in Niebüll der Leichnam einer 21-jährigen Frau gefunden. Diese war am Vortag von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die 21-jährige Bewohnerin einer Wohneinrichtung hatte am Freitag gegen 08.00 Uhr ihre Wohnung verlassen, um im westlich von Niebüll befindlichen Marschenpark Sport zu treiben. Nachdem sich die sportlich sehr aktive junge Frau nicht wie vereinbart bei ihren Angehörigen gemeldet hatte, war sie im Laufe des Freitagnachmittags als vermisst gemeldet worden.

Durch umfangreiche Suchmaßnahmen, die bis in die Nacht andauerten, konnte der Leichnam in einem Waldgebiet aufgefunden werden. Aufgrund der Auffindesituation und der durchgeführten Obduktion wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen übernommen und bittet alle Personen, die sich am Freitag, dem 07.06.2024 in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr im Bereich des Marschenparks, dem Naturbad Wehle und auf dem Fußweg, der parallel zum Wehlen-Graben verläuft, aufgehalten haben, sich mit der Polizei in Flensburg unter der Telefonnummer 0461 484 0 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen befinden sich noch im Anfangsstadium, so dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell