Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Unbekannter Unfallort, Polizei sucht Zeugen, bzw. "Zettelschreiber"

Flensburg (ots)

Im Zeitraum vom 18.10. - 29.10.21 wurde ein weißer Audi Kombi mit Prenzlauer Kennzeichen an der Stoßstange vorne rechts von einem unbekannten Verursacher angefahren. Wo das Fahrzeug zur Zeit der Unfallflucht stand, kann nicht genau gesagt werden. Der Fahrzeughalter hat erst am letzten Freitag (29.10.21) unter herabgefallenen Blättern einen Hinweiszettel unter einem Scheibenwischer entdeckt auf dem das Kennzeichen des Verursachers von einem Unfallzeugen aufgeschrieben wurde. Der Fahrzeughalter parkte während des o.g. Zeitraums zwischenzeitlich mit dem Fahrzeug in der Richard-Wagner-Straße, auf dem Parkplatz des Förde-Parks, auf der Exe und am Twedter Plack. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres in Flensburg bittet den "Zettelschreiber" als Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank!

