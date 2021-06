Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Weitere Zeugen und Videoaufnahmen nach Einsatz an der Hafenspitze gesucht!

Flensburg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen des Einsatzes an der Flensburger Hafenspitze vom vergangenen Samstag (19.06.21). Gegen 23:15 Uhr wurde ein Polizeibeamter bei einem Einsatz verletzt. Der Beschuldigte soll dem Beamten während einer Anzeigenaufnahme in das Gesicht geschlagen haben. Bei der anschließenden Festnahme wurde der Beschuldigte ebenfalls verletzt. Zum Zeitpunkt des Einsatzes haben sich zahlreiche Passanten an der Hafenspitze aufgehalten. Personen, die die Vorfälle beobachtet haben und eventuell Videos oder Fotos von den Geschehnissen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 5 zu melden (Tel.: 0461 - 4840). Vielen Dank!

