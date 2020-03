Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Arbeitsgeräten aus einer Garage

Borgwedel (ots)

In der Nacht von Freitag (06.03.2020) auf Samstag wurden in der Ringstraße in Borgwedel (Kreis Schleswig-Flensburg) aus einer Garage mehrere Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von ca. 40 000 Euro entwendet. Aufgrund des Gewichtes der Baumaschinen z.B. zwei Rüttelplatten, Motorstampfern und Bohrschraubern ist zu vermuten, dass der oder die Tatverdächtigen mit einem größeren Fahrzeug, eventuell mit einem Anhänger, die Maschinen entwendet haben. Die Polizeistation Busdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 04621-4228200 zu melden.

