POL-RBK: Overath - Radfahrer bei Überholvorgang verletzt - Unfallverursacher flüchtig (Korrektur Unfallörtlichkeit)

Overath (ots)

Am gestrigen Dienstag (29.08.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem ein Rennradfahrer durch einen unbekannten Pkw-Fahrer verletzt worden sein soll.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten wurde der 37-jährige Rennradfahrer aus Köln bereits durch den Rettungsdienst im Rettungswagen versorgt. Nach seinen ersten Angaben befuhr er gegen 19:15 Uhr die Siegburger Straße, was sich erst heute Nachmittag als falsche Ortsangabe herausstellte.

Tatsächlich handelte es sich bei der Unfallörtlichkeit um den Kreisverkehr Wiesenauel / Propsteistraße, wo er in den Kreisverkehr in Höhe des Schwimmbades eingefahren ist. In Höhe der Ausfahrt wurde er durch einen unbekannten Pkw-Fahrer linksseitig überholt. Hierbei touchierte der Wagen den Rennradfahrer, sodass dieser zu Boden fiel. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne dem verletzten Kölner zur Hilfe zu kommen.

Nähere Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder dem Pkw konnte der 37-Jährige zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht tätigen. Er wurde wenig später zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Gesamtschaden am Fahrrad wird aktuell auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Hinweise zu diesem Unfall oder dem flüchtigen Fahrer geben können. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch/ct)

