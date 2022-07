Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vier Pkw in Parkhäusern aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Samstag (09.07.) 18:00 Uhr und Montag (11.07.) 05:40 Uhr wurden insgesamt vier Pkw aufgebrochen, die in diesem Zeitraum in Parkhäusern in der Schlossstraße in Bensberg abgestellt wurden.

Auf der ersten Ebene des Parkhauses am Schloss-Center wurde jeweils die hintere linke Seitenscheibe eines Fiat und eines Mercedes AMG eingeschlagen. Ob Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden.

Aufgrund der an den Fahrzeugen hinterlassenen Spuren wurde eine Spurensicherung verständigt.

Zur gleichen Zeit wurde jeweils die hintere rechte Fensterscheibe zweier weiterer Pkw (VW, Skoda) auf der ersten Ebene des Parkhauses gegenüber des Amtsgerichtes eingeschlagen. Auch in diesem Fall konnten keine Angaben zu möglicher Tatbeute gemacht werden. Die Spurensicherung erhielt ebenfalls Kenntnis.

Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei Zeugenhinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell