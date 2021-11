Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Fahrräder aus Lager gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag (22.11.), 07.20 Uhr ,brachen unbekannte Täter in ein Lager auf der Feldstraße in Heidkamp ein und entwendeten zwei Fahrräder der Marke KTM mit einem Gesamtwert von circa 3500 Euro.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein rot-silbernes Damenfahrrad und um ein schwarzes Pedelec (E-Bike).

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell