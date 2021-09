Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Geldautomat gesprengt - Täter flüchtig - Einsturzgefahr am Gebäude

Leichlingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (01.09.) kam es gegen 04:40 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Bei der Sprengung sind massive Schäden an dem Wohn-und Geschäftshaus entstanden, sodass das Objekt vollständig evakuiert werden musste. Auch Nachbarn mussten aufgrund der Einsturzgefahr evakuiert werden. Der Tatort wurde von der Polizei weiträumig gesperrt; verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Zeugen meldeten in der Nacht Knallgeräusche und beobachteten verdächtige Personen im direkten Umfeld der Bank, welche nach der Tat gemeinsam in einem dunklen Auto in Fahrtrichtung A3 geflüchtet sein sollen. Ob und wieviel Beute die Täter gemacht haben, wird derzeit geprüft; die Ermittlungen dauern an. (mw)

