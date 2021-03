Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zwei Täter bei versuchtem Geschäftseinbruch gestört

Burscheid (ots)

In der letzten Nacht (09.03.) gegen 01:00 Uhr haben zwei Unbekannte geplant, in ein Geschäft im Industriegebiet Linde in Burscheid einzubrechen. Der Inhaber des Fachgeschäfts für Gartengeräte bekam von der Alarmanlage eine Meldung auf sein Mobiltelefon und begab sich umgehend zu seinem Geschäft. Dort stellte er Hebelspuren an einem Tor zum Innenhof seines Geschäfts fest und alarmierte die Polizei.

Die Videoüberwachung wurde durch die Polizisten vor Ort eingesehen. Offenbar sind die Täter bei ihrem Vorhaben gestört worden, so dass sie nicht in das Geschäft gelangt und ohne Beute wieder abgezogen sind.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern.

Wer im Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell