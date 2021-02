Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Kürtener Straße gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Sonntag (21.02.) ist es gegen 14:24 Uhr auf der Kürtener Straße in Herrenstrunden zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 64-jähriger Kürtener war mit seinem VW Fox in Richtung Kürten unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er über den Gehweg, durchbrach zwei Weidezäune und landete schließlich mit dem Pkw in der Strunde. Augenzeugen berichteten, dass der VW beim Überqueren des Gehweges nur wenige Zentimeter an zwei Fußgängern vorbeigefahren sein soll, welche zu diesem Zeitpunkt dort unterwegs waren.

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach den zwei Fußgängern, die zum Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle auf der Kürtener Straße entlang gegangen sind.

Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

