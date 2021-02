Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe haben es auf Spiegelgläser und Abstandstempomaten der Marke BMW abgesehen

Bergisch Gladbach (ots)

Wie die Polizei RheinBerg bereits am 29.01. berichtete, sind aktuell mehrere Fälle von Diebstahl an Pkw der Marke BMW im Bereich Moitzfeld sowie Bensberg zu verzeichnen. Gestern ist ein weiterer Fall hinzugekommen.

Der Besitzer eines BMW im Odinweg in Bensberg hatte bereits am vergangenen Samstag (30.01.) gegen 19:00 Uhr festgestellt, dass Unbekannte die Spiegelgläser beider Außenspiegel entwendet hatten. Diese seien am 27.01. gegen 14:00 Uhr noch da gewesen. Hinzu kam, dass die Täter aus dem Frontstoßfänger den Abstandstempomaten ausgebaut haben. Der Schaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Wenn Sie Hinweise zu diesen Taten geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell