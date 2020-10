Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbrecher nutzen die Dunkelheit

Burscheid (ots)

Am Freitagabend (23.10.) zwischen 18:30 und 23:30 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Hammerweg eingedrungen. Sie brachen die Terrassentür auf und durchwühlten Schränke und Schubläden in sämtlichen Räumen. Aus einer Geldbörse entwendeten die Täter eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich. Ob noch andere Gegenstände fehlen, konnten die Geschädigten bei Anzeigenaufnahme noch nicht sagen.

Zwecks Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst informiert. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

