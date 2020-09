Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Schaden am Pkw durch ausgehobenen Gullydeckel

Kürten (ots)

In der Nacht zu Sonntag (06.09.), haben Unbekannte in Bechen auf der Kölner Straße, in Höhe der Feuerwehrwache, einen Gullydeckel ausgehoben.

Eine Pkw-Fahrerin fuhr gegen 01:20 Uhr mit ihrem Renault in Richtung Neuensaal und geriet mit ihrem rechten Vorderreifen in den offenen Schacht. Dabei wurden Reifen und Felge erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt und es ist zum Glück niemand verletzt worden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Wer Hinweise zur Aufklärung dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

