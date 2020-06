Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbrecher gescheitert: Wohnungstür verkratzt und beschädigt

Burscheid (ots)

Eine beschädigte Wohnungstür haben Unbekannte am letzten Samstag vor der Flucht hinterlassen.

Die Wohnung der 28-Jährigen liegt in der Straße An den Hülsen in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 08:00 Uhr am letzten Samstag (27.06.) hatte sie die Tür hinter sich verschlossen. Als sie gegen 16:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie eine beschädigte Wohnungstür und verständigte die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

