POL-RBK: Rösrath - Graffitis auf Mülltonnen und Mauern

Rösrath (ots)

Rösrath - Graffitis auf Mülltonnen und Mauern

Eine Vielzahl von Geschädigten haben Anzeigen wegen Graffitis auf ihren Mülltonnen und diverse Mauern angezeigt.

Die unbekannten Täter sprühten in der Nacht vom 25.06. auf den 26.06. zwischen 20:00 Uhr abends und 07:00 Uhr morgens vorwiegend mit Farbe in pink verschiedene Tags und Schriftzüge. Betroffen waren rund sieben Haushalte vorwiegend in der Straße Buchenweg sowie in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

