Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher erbeuten hochwertige Fahrräder

Bergisch Gladbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (09.06.) ist in ein Fahrradgeschäft in Schildgen eingebrochen worden.

Gegen 00:50 Uhr löste die Alarmanlage an dem Geschäft auf der Kempener Straße aus. Anwohner, die durch die Sirene wach wurden, sahen noch drei Einbrecher flüchten - zwei fuhren auf Pedelecs in Richtung Altenberger-Dom-Straße und einer lief daneben her.

Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Diebe einen Gullydeckel gegen die Schaufensterscheibe geworfen hatten. Als Beute nahmen sie ein rotes Giant Faith und ein dunkelblau/rotes Giant Liv mit.

Der Zeuge konnte die Flüchtigen grob beschreiben. Sie waren circa 30-40 Jahre alt, alle über 170cm groß und trugen schwarze Jacken. Sie sprachen deutsch.

Die Polizei RheinBerg sucht nun weitere Zeugen, die die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

