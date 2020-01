Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizeistreife stoppt Einbrecher

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagabend (30.01.) stoppte die Polizei gegen 21:30 Uhr einen Fiat aus Hagen auf der Heinz-Fröling-Straße in Moitzfeld.

Der eigentliche Anlass war, dass ein Autofahrer den Verdacht hatte, der Fahrer des Fiat stünde unter Alkoholeinfluss. Bei der Überprüfung der beiden Serben in dem Fiat (45/55 Jahre) ergaben sich jedoch keinerlei Hinweise auf Alkohol.

Die beiden Männer konnten keinen plausiblen Grund angeben, warum sie sich in der Stadt aufhielten. Daraufhin nahmen die Beamten den Fiat genauer in Augenschein. Im Kofferraum fand sich eine große Sporttasche, in der ein aufgebrochener Tresor lag. In diesem befanden sich persönliche Papiere und Sparbücher - allerdings ausgestellt auf eine Familie aus Bornheim bei Bonn. Schnell wurde klar, dass der Tresor bei einem Einbruch am 28.01.2020 gestohlen worden war.

Die beiden Serben, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen noch heute dem Haftrichter beim zuständigen Gericht in Bonn vorgeführt werden. Der Fiat wurde sichergestellt. Weiterhin sind Bargeld und zwei kleine Goldbarren sichergestellt worden. Hier müssen weitere Ermittlungen klären, ob diese Gegenstände auch aus dem Einbruch in Bornheim stammen könnten. (rb) Anlage: -1- Foto

