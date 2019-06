Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Autoknacker gefasst und in Haft

Overath (ots)

Am vergangenen Donnerstag (06.06.) kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr zu einem PKW Aufbruch in Overrath. Der vermeintliche Täter konnte kurze Zeit später gefasst werden.

Zunächst bemerkte eine aufmerksame Zeugin eine Person, die sich in der Straße Kirchberg verdächtig an besagtem Fahrzeug umsah. Als die Zeugin kurze Zeit später erneut an dem PKW vorbeilief, fiel ihr eine eingeschlagene Scheibe sowie eine offenstehende Mittelkonsole auf. Die Zeugin konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben, sodass der gesuchte Täter wenig später im Nahbereich des Tatorts von der Polizei gefasst werden konnte. Der Täter war an der linken Hand verletzt; an seiner Jacke hafteten noch Glassplitter. Der 31-jährige polizeibekannte Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell