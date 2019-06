Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - zwei verletzte Radfahrer im Stadtgebiet

Leichlingen (ots)

Ein schwer- und ein leichtverletzter Radfahrer mussten am Mittwoch im Stadtgebiet versorgt werden.

Am Morgen traf es einen 57-jährigen Leichlinger um 08.40 Uhr am Stockberg. Er fuhr mit seinem Pedelec zunächst vor einem auswärtigen Lkw mit Anhänger auf dem Ziegwebersberg. Man bog gemeinsam auf den Stockberg ab, wo der Lkw den Radfahrer in einer Kurve mit geringer Geschwindigkeit überholte. Dabei berührte der Anhänger den Radfahrer, der dann stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten, der Sachschaden wurde auf knapp 3.000 Euro geschätzt.

Der Rettungshubschrauber brachte am Abend einen 48-jährigen Solinger in eine Kölner Unfallklinik. Kurz nach 19.00 Uhr folgte ein 60-jähriger Langenfelder mit seinem Linienbus dem Straßenverlauf der Straße Im Dorffeld in Richtung Sperberstraße. Dabei bemerkte er in der scharfen Linkskurve den 48-Jährigen, der mit seinem Rennrad den Berg hinab kam und für ihn augenscheinlich zu schnell war. Der Radfahrer versuchte vermutlich noch, durch Bremsen den Unfall zu verhindern. Trotzdem prallte er seitlich gegen den Bus, wobei nur geringer Sachschaden entstand. (rb)

