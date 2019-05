Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - BMW kracht in geparkten Anhänger

Bild-Infos

Download

Burscheid (ots)

Ein 35-jähriger Leverkusener im am frühen Dienstagmorgen (28.05.) mit seinem BMW in einen geparkten Lkw mit Anhänger gekracht.

Der BMW-Fahrer war gegen 05.20 Uhr auf der Landstraße 291 von Leverkusen kommend in Richtung Friedrich-Goetze-Straße unterwegs. In Nagelsbaum kam er aus noch nicht geklärten Gründen mit seinem X5 von seinem Fahrstreifen ab und fuhr gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Leverkusener Krankenhaus. Der BMW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell