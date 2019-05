Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - hochwertiger Mercedes AMG in Katterbach gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29.05.) ist ein hochwertiger Mercedes GLE in Katterbach gestohlen worden.

Der weiße AMG ist letztmalig am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr gesehen worden. Zu dem Zeitpunkt stand er auf der Straße Sträßchen Siefen. Am Mittwochmorgen waren am Abstellort keinerlei Spuren festzustellen - eventuell haben die Autodiebe das Keyless-Go-System überwunden.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Nacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

