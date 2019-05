Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Motorradkontrollen am Sonntag

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei hat am Sonntag (26.05., 10.00-18.00 Uhr) erneut Motorradfahrer im Visier gehabt.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen im Südkreis fielen auf der Sülztalstraße in Rösrath und in Haus Thal in Overath überwiegend Autofahrer negativ auf, das Motorradaufkommen war eher gering. 16 Verwarnungsgelder mussten bezahlt werden. Lediglich zwei Motorradfahrer waren zu schnell, einer zahlte ein Verwarngeld, den anderen erwartet eine Anzeige.

Ein 19-jähriger Lindlarer fiel mit seinem Pkw auf der K 38 (Overath-Probstbalken) mit 86 km/h bei erlaubten 70 km/h auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten starken Marihuana-Geruch im Fahrzeug feststellen. Bei einer Durchsuchung des Pkw konnten auch eine geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv und dem jungen Autofahrer wurde auf der Wache in Untereschbach eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren und ein Fahrverbot.

In den Gemeinden Wermelskirchen, Kürten und Odenthal war zeitgleich ein Provida-Kradfahrer unterwegs. 15 Verstöße waren so eklatant, dass Anzeigen geschrieben werden mussten. Dabei fielen 14 Motorradfahrer negativ auf. 9 waren viel zu schnell, in einem Fall droht ein Fahrverbot. In 4 Fällen wurde falsch überholt, in einem Fall lag keine gültige Fahrerlaubnis vor. Lediglich ein Autofahrer fand sich auf einer Video-Aufzeichnung wieder, weil er zu schnell war.

In Anbetracht der weiterhin hohen Unfallzahlen wird die Polizei RheinBerg auch im weiteren Verlauf der Motorradsaison die gezielten Kontrollen fortsetzen. (rb)

