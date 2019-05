Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher bleiben bei zwei Schulen ohne Beute

Bergisch Gladbach (ots)

Erneut ist in zwei Schulen in Schildgen und Heidkamp eingebrochen worden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.05.) war das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium auf der Straße Am Rübezahlwald das Ziel. Die Täter drangen durch ein Fenster in einen Technikraum ein und brachen von dort aus eine Tür zum Flur auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war die Grundschule am Concordiaweg das Tatobjekt. Dort brachen die Diebe eine Eingangstür auf, gelangten jedoch nur in einen Trakt mit Klassenräumen. Offensichtlich hat man danach noch ein Kellerfenster aufgebrochen, um in die anderen Gebäudeteile zu gelangen. Ein Zugang zum Verwaltungstrakt konnte jedoch nicht geschaffen werden.

In beiden Fällen blieben die Einbrecher ohne Beute. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter, im Umfeld der Schulen im Stadtgebiet besonders aufmerksam zu sein. Verdächtige Feststellungen sollten sofort über den kostenfreien Notruf 110 gemeldet werden. (rb)

