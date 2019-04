Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath/Overath - jugendliche Einbrecherinnen in Haft

Rösrath/Overath (ots)

Nach zwei Taten am Montag (08.04.) sind gestern eine 15-Jährige und eine 16-Jährige in Untersuchungshaft gegangen.

Die beiden Mädchen fielen zunächst am Mittag in Rösrath auf der Gartenstraße auf. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte ein Mädchen auf einem Grundstück und sprach es an. Unter dem Vorwand, Spenden zu sammeln, verschwand sie zusammen mit ihrer Begleiterin.

Um 17.15 Uhr fielen die beiden Mädchen erneut auf. Eine Nachbarin beobachtete auf dem Starenweg in Overath, wie eine über die rückwärtige Terrassentür das Haus betrat, während die andere augenscheinlich "Schmiere" stand. Da der Hausbesitzer zeitgleich vor dem Haus arbeitete, sprach die Zeugin die Tatverdächtigen an. Wieder unter einem Vorwand verließ man das Grundstück im rückwärtigen Bereich.

Im Rahmen der Fahndung konnten beide im Bereich Friedhof Ferrenberg festgenommen werden. Es handelte sich um eine 15-Jährige, die bereits in über 50 gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten war. Ihre 16-jährige Begleiterin war noch nicht bei der Polizei aktenkundig. Beide gaben als Wohnsitz ein Gebäude in Dortmund an. Die Ermittlungen konnten dies nicht bestätigen. Aus den Vernehmungen ergab sich, dass sich die Mädchen in Richtung Rumänien bewegen wollten. Aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr wurden sie beim Amtsgericht Bergisch Gladbach vorgeführt. Dort wurde die Untersuchungshaft angeordnet. (rb)

