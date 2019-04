Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Provoziert, festgehalten, geschlagen, dann ausgeraubt

Bergisch Gladbach (ots)

In den letzten Monaten haben mehrere Jugendliche wiederholt Schüler bedrängt, geschlagen und abgezogen. Gestern (08.04.) gegen 10.00 Uhr war ein 16-Jähriger aus Overath in Bensberg das Opfer.

Drei Schüler im Alter von 16 und 18 Jahren waren gestern Vormittag vom Albertus-Magnus-Gymnasium aus gemeinsam zur Bahnhaltestelle Im Hoppenkamp gegangen, um von dort nach Bensberg zu fahren. Aus der Gegenrichtung stieg während dessen eine Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen aus der Bahn und breitete sich sogleich auf dem Bahnsteig aus. Die jungen Leute stellten sich auch zwischen die drei Schüler und separierten diese. Drei Personen aus der Gruppe sprachen die Jungs sofort provozierend an. Ein Jugendlicher, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, südländisch aussehend, packte einen 16-Jährigen am Hals, würgte ihn und wies eine andere Person an, ihn zu durchsuchen. Der andere, etwa 175 cm groß, kräftige Statur mit einer Narbe unter einem Auge, ebenfalls südländisch aussehend, durchsuchte den 16-Jährigen daraufhin und nahm ihm aus dem Portmonee 30 Euro.

Nach einem kurzen Wortwechsel stiegen diese Jugendliche zusammen mit anderen aus der Gruppe in die nächste Bahn und verschwanden mit der Beute.

Die drei Schüler gingen zunächst zurück zur Schule. Erst nach dem Unterricht wurde von ihnen eine Anzeige erstattet.

Der 16-jährige Haupttäter stammt aus Bergisch Gladbach. Er ist in der vergangenen Zeit bereits in ähnlicher Weise auffällig geworden. Daher wurde er heute direkt von der Schule zur Wache gebracht. In der folgenden Sachverhaltsklärung konnten ihm bereits zwei weitere Taten nachgewiesen werden.

Die Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Fälle gibt, die jedoch nicht zur Anzeige kamen, da die geschädigten Schüler Angst haben oder sich eingeschüchtert fühlen. Die Vorgehensweise ist immer sehr ähnlich. Mehrere südländisch beschriebene Jugendliche treten als Gruppe auf, sprechen 2 bis 3 Schüler provozierend an. Sie stellen Forderungen und werden handgreiflich.

Betroffene Schüler, ob als Geschädigte oder Zeugen, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (gb)

