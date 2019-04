Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Frau läuft gegen Pkw-Anhänger

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag ist eine Bergisch Gladbacherin ohne erkennbaren Grund auf die Fahrbahn gelaufen und gegen einen vorbeifahrenden Pkw gelaufen. Sie wurde leicht verletzt.

Am Vormittag gegen 10:30 Uhr war gestern (08.04.) eine 42-jährige Kürtenerin mit ihrem Daimler samt Anhänger auf der Hauptstraße in Richtung Kürtener Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Quirlsberg trat plötzlich eine 61-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn und lief aus ungeklärten Gründen gegen den Autoanhänger. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.

Ein Krankenwagen brachte die leicht verletzte Bergisch Gladbacherin in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden am Anhänger. (shb)

