POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung

Leichlingen (ots)

Das Lotto- und Tabakwarengeschäft an der Schillerstraße ist in der letzten Nacht (08.04., 01.00 Uhr) aufgebrochen worden. Die Täter flüchteten jedoch bereits an der Eingangstür, als dort der Alarm auslöste.

Am Vorabend (07.04.) hatten Mitarbeiter das Geschäft zum Feierabend gegen 18.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Doch gegen 01.00 Uhr meldete sich die Sicherheitsfirma bei einem Mitarbeiter und der Polizei, denn der Alarm hatte ausgelöst. Einbrecher hatten eine Nebeneingangstür des Gebäudes aufgebrochen. Offensichtlich waren die Täter jedoch sofort wieder geflüchtet, nachdem der Alarm losgegangen war. Im Verkaufsraum und im Lagerraum war alles noch in Ordnung, so wie am Vorabend.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in Tatortnähe Personen oder eventuell ein Fluchtfahrzeug bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

