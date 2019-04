Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Geldautomatensprengung in der Innenstadt

Leichlingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (05.04.) haben Täter einen Geldautomaten auf der Kirchstraße gesprengt.

Um 04.30 Uhr drangen drei maskierte Männer in den Vorraum der Commerzbank ein. Dort manipulierten sie an dem Geldautomaten und leiteten mittels Gas die Sprengung ein. Unmittelbar danach verließ das Trio die Räumlichkeiten ohne Beute - das Geldfach blieb bei der Sprengung unversehrt.

Für ihre Flucht benutzten die Täter einen Daimler Kombi, mit dem sie in Richtung Am Hammer flüchteten. Die Spurensicherer der Kriminalpolizei haben den Tatort intensiv bearbeitet und konnten mehrere Spurenträger sicherstellen. Gesucht werden jetzt noch weitere Zeugen, die die Männer und/oder das Fluchtauto vor oder nach der Tat beobachtet haben. Insbesondere sind auch Handyvideos für die Sachbearbeitung von Bedeutung. In der Vergangenheit konnten bei ähnlichen Taten Zufallsvideos der Polizei wichtige Hinweise auf das Tatgeschehen liefern. Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell