Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Autoscheibe eingeschlagen

Wermelskirchen (ots)

Unbekannte haben am letzten Freitag (29.03.) zwischen 06.45 Uhr bis 13.10 Uhr eine Scheibes eines Toyotas auf einem Wanderparkplatz an der Straße Sonne eingeschlagen.

Die 24-jährige Fahrerin des blauen Toyota Yaris parkte den Pkw am Morgen auf dem Wanderparkplatz "Pariser Platz" an der Straße Sonne. Ihre Sporttasche mit Kleidung ließ sie im Kofferraum zurück. Als sie am Mittag zurückkehrte, war die Heckscheibe eingeschlagen worden und die Tasche fehlte.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

