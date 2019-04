Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Bewaffneter Raub: Bäckerei überfallen

Burscheid (ots)

Am Freitag ist eine Bäckerei an der B51 in Hilgen überfallen worden. Dank eines Zeugen, der die Verfolgung aufnahm, kam es zur Festnahme.

Am frühen Abend gegen 17.30 Uhr betraten am Freitag (29.03.) zwei junge Männer mit Sonnenbrillen eine Bäckereifiliale am Buchenweg. Wie übliche Kunden, bestellten sie zunächst Backwaren. Im weiteren Verlauf zog einer von ihnen eine Schusswaffe, bedrohte die 61-jährige Angestellte und forderte Bargeld. Danach griff der Räuber selbst in die Kasse. Beide Männer flüchteten anschließend zu Fuß. Ein Burscheider, der kurz nach dem Überfall die Bäckerei betreten hatte und von der Kassiererin informiert wurde, nahm umgehend die Verfolgung auf. Der Zeuge konnte beobachten, wie die Männer in einen dunklen Mercedes mit Solinger Kennzeichen stiegen und setzte sich ebenfalls in sein Auto. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei, dank des Zeugens, den Fluchtwagen in Solingen auffinden. Ein 19-jähriger Solinger konnte mit Unterstützung des SEKs festgenommen werden. Der polizeibekannte Heranwachsende wurde später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise zu den Tätern oder Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (shb)

