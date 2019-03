Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath

Bergisch Gladbach - 43-Jährige Rösratherin vermisst

Rösrath / Bergisch Gladbach (ots)

Mit einem Foto fahndet die Polizei Rhein-Berg nach der seit dem 20.03. vermissten Axana S. (43) aus Rösrath. Die 43-Jährige hat ihre Wohnung in Rösrath am Mittwoch gegen Mittag in Richtung Bergisch Gladbach verlassen. Seit dem wurde sie nicht mehr gesehen.

Die Vermisste ist circa 170 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat blondes, schulterlanges Haar. Zuletzt trug sie Jeans, einen kurzen Mantel und eine Handtasche. Auffallend ist ihr schleppender Gang.

Wer die 43-Jährige sieht, wird gebeten, den Notruf der Polizei 110 zu wählen oder die Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu verständigten. (gb)

