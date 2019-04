Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zahlreiche Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagmorgen hat die Polizei in Refrath bisher 16 Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autos aufgenommen.

In der Nacht von Samstag (30.03.,22.00 Uhr) auf Sonntag (31.03., 24.00 Uhr) hatten Unbekannte allein in der Büschemerstraße neun Fahrzeuge und sieben weitere Autos im Mohnweg, Ginsterweg und der Pestalozzistraße an den Außenspiegeln beschädigt.

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen geben können, die sie in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (Shb)

