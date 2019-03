Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag ist ein 64-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in Frankenforst leicht verletzt worden.

Gestern Abend (28.03.) gegen 18.00 Uhr überquerte ein Bergisch Gladbacher die Frankenforster Straße an der Ampel in Höhe der Einmündung Buchenallee, in Richtung eines Discounters. Ein 77-jähriger Auto-Fahrer aus Gladbach bog zur gleichen Zeit von der Buchenallee nach links auf die Frankenforster Straße in Richtung Bensberg ab.

Beim Abbiegen übersah er den Fußgänger und fuhr ihn an. Der 64-jährige Bergisch Gladbacher wurde leicht verletzt. (shb)

