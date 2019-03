Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Festnahme: Polizei führt Leichlinger dem Haftrichter vor

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Nachdem ein 38-jähriger Leichlinger am Dienstagabend erneut versucht hatte Münzbehälter einer Waschanlage aufzubrechen, konnte er im Nahbereich festgenommen werden.

Am vergangenen Sonntag (24.03.) hatte der polizeibekannte Leichlinger bereits versucht Münzautomaten zweier Waschboxen und einer Staubsaugerstation einer Tankstelle an der Straße Alter Mühlenweg aufzubrechen. Dies hatte der Betreiber der Tankstelle auf Bildern seiner Videoüberwachung gesehen. Gestern (26.03.), gegen 19.00 Uhr fiel derselbe Mann wieder an einer der Münzboxen auf, wie er an dieser hantierte. Auf Ansprache des Betreibers setzte sich der Leichlinger auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die alarmierten Polizisten konnten den 38-Jährigen im Nahbereich stoppen und ihn vorläufig festnehmen.

Die Kriminalpolizei konnte dem Leichlinger neben den zwei Aufbruchversuchen, einen weiteren Ladendiebstahl zu ordnen. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser prüft zurzeit, ob Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr verhängt wird. (shb)

