Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 13-Jährige stiftet 17-Jährige zum Diebstahl an

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei Schülerinnen haben gestern (19.03.) gegen 14.30 Uhr in einem Kaufhaus Schmuck und Kleidung gestohlen. Dabei hat eine Verkäuferin sie beobachtet und die Polizei verständigt.

Am Nachmittag hatten die Mädchen im Alter von 13 und 17 Jahren sich in einem Geschäft an der Hauptstraße aufgehalten. Einer Verkäuferin fiel auf, dass sie mit Schmuck und Kleidung in eine Umkleidekabine gingen, aber ohne wieder herauskamen. Sie sprach die Schülerinnen an und fand die Ware teilweise in deren Taschen. Von dem Schmuck war die Verpackung entfernt worden und von der Kleidung die elektronische Sicherung herausgerissen worden. Die Kleidung, die die von den Mädchen getragen wurde, hatte an den Stellen, wo normalerweise die Sicherung angebracht war, Beschädigungen, die bereits geflickt worden waren. Offensichtlich wurde diese Kleidung in der Vergangenheit ebenfalls von den Schülerinnen gestohlen. Die 13-Jährige Gladbacherin beteuerte den Beamten gegenüber, dass ihre 17-jährige Begleiterin (ebenfalls aus Bergisch Gladbach) von ihr zum Diebstahl überredet wurde. Da sie selber erst 13 Jahre alt sei, würde ihr ja nichts passieren.

Die Eltern der Schülerinnen wurden gebeten, beim Abholen ihrer Schützlinge, Kleidung mitzubringen. Denn die gestohlene Kleidung wurde sichergestellt. (gb)

