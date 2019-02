Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Bezirksdienst der Polizei bezieht neue Räume

Rösrath (ots)

Polizei und Bürgermeister sind erfreut, dass die Bezirksdienstbeamten ab März das Stadtteilbüro Rösrath mit nutzen werden.

Die Umzugsfirma hat die bisherige Anlaufstelle bereits ausgeräumt. Ab dem 7. März haben die Bediensteten der Polizei die Möglichkeit, immer donnerstags das Stadtteilbüro Hauptstraße 44 in der Ortsmitte Rösraths zu nutzen. Parallel zum nahe gelegenen Wochenmarkt bietet die Polizei zwischen 10.00 und 12.00 Uhr eine Sprechzeit an. Der zuständige Wachleiter Markus Fischer ist optimistisch, dass die Bürgerinnen und Bürger das Angebot zahlreich annehmen werden.

Bürgermeister Marcus Mombauer ergänzt: "Die Mitnutzung des Stadtteilbüros in der Ortsmitte ist eine Säule und ein Symbol der guten Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadt Rösrath. Wir sind froh, dass wir an diesem neuen Standort unsere gemeinsame Arbeit für die Menschen in Rösrath fortsetzen können."

Auch der Vorsitzende der Rösrather Händlergemeinschaft "Gemeinsam für Rösrath e. V.", Hansi Kautz, freut sich über das weitere Miteinander unter neuem Dach. Wichtig ist ihm die direkte Verbindung zum Freund und Helfer unmittelbar vor Ort.

Zum Fototermin trafen sich Hans-Jürgen Kautz, Klaus Prediger, Ulrich Kowalewski, Thomas Brockhaus, Elke Günzel, Dieter Ufer, Markus Fischer und Marcus Mombauer vor dem Stadtteilbüro (von links). (rb)

