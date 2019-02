Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 89-Jähriger verunglückt mit dem Fahrrad

Bergisch Gladbach (ots)

Der Fahrradfahrer ist gestern (20.02.) an der Straße Am Stadion ins Schlingern gekommen und gestürzt. Schwerverletzt musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Rentner hatte den Gehweg entlang der Straße Am Stadion gegen 16.40 Uhr in Richtung Hermann-Löns-Straße befahren. Im Kurvenbereich kam er ins Schlingern, prallte gegen einen Lichtmast und kam zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Bergisch Gladbacher trug zum Unfallzeitpunkt keinen Sturzhelm. Sein kaum beschädigtes Fahrrad stellte ein Mitarbeiter des dortigen Stromversorgers auf dem Firmengelände sicher unter. (gb)

