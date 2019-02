Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - erheblicher Sachschaden und ein Verletzter beim Linksabbiegen

Wermelskirchen (ots)

Ein Verletzter und hoher Sachschaden waren die Bilanz nach einem Abbiegeunfall am Mittwochmittag (20.02.).

Eine 56-jährige Nissan-Fahrerin aus Wermelskirchen war um 12.40 Uhr auf der Grünestraße in Richtung Schwanen unterwegs. An der Einmündung Friedrichstraße bog sie nach links ab. Dabei kam es zum Unfall mit einem entgegenkommenden Ford, mit dem ein 59-jähriger Wermelskirchener in Richtung B51 fuhr.

Der Ford-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das örtliche Krankenhaus. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Eine Fachfirma reinigte nach der Bergung der Fahrzeuge die Straße. (rb)

