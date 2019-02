Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Audi-Fahrer flüchtet vor Streifenwagen

Burscheid (ots)

Am späten Dienstagabend hat ein bisher unbekannter Fahrer seinen grünen Audi A6 plötzlich beschleunigt, als er einen Streifenwagen sah. Der Wagen stand später unverschlossen auf dem Parkplatz des Rathauses.

Auf der Höhestraße fiel gestern (19.02.) einer Polizeistreife gegen 23.00 Uhr ein grüner Audi auf, welcher in Richtung Bürgermeister-Schmidt-Straße fuhr. Als die Beamten ebenfalls auf die Höhe Straße einbogen und sich ein Fahrzeug hinter dem Audi einordneten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und bog zügig zunächst in die Bergstraße und dann in die Rat-Deycks-Straße ab. Im Verlauf seines Fahrmanövers gefährdete er eine Autofahrerin und einen Radfahrer, die beide ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Dank eines Hinweises einer Zeugin, konnte das Fahrzeug kurze Zeit später unverschlossen im Ewald-Sträßer-Weg auf dem Parkplatz des Rathauses aufgefunden werden. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Beamten stellten im Fahrzeuginneren unter anderem ein Handy sicher. Der Halter des Audis konnte erreicht werden, der seinen Wagen später abholte. Er wollte allerdings keine eindeutigen Angaben zum Fahrer machen.

Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

