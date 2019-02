Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Spinde aufgebrochen und zwei Pkws gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (19.02.) haben Unbekannte zunächst Spinde in einer Umkleide aufgebrochen, dort Fahrzeugschlüssel entwendet und damit anschließend zwei Autos vom Parkplatz an der Saaler Mühle gestohlen.

Zwei Gäste aus Wuppertal hatten in der Badelandschaft an der Saaler Mühle gegen 17.00 Uhr einen Spind in einer Sammelumkleide belegt. Als sie gegen 20.00 Uhr etwas aus dem Spind holen wollten, fanden sie diesen offen stehend vor. Zunächst dachten sie sich nichts dabei und hielten sich weiter bis 23.30 Uhr in dem Bad auf. Erst beim Verlassen bemerkten sie, dass der Spind aufgebrochen worden war. Der Schlüssel ihres Fahrzeuges, einem schwarzen Audi A 7 Sportback, fehlte. Auf dem beschrankten Parkplatz mussten sie dann feststellen, dass auch das komplette Fahrzeug mit dem Kennzeichen MH-P909 gestohlen worden war.

Gegen 10.00 Uhr am Morgen war eine 62-Jährige aus Rheinbreitbach in der Badelandschaft eingetroffen. Ihren weißen VW Tiguan (Kennzeichen: NR-HH568) parkte sie auf dem nicht beschrankten Parkplätzen gegenüber dem Eingang. Als sie gegen 21.45 Uhr wieder fahren wollte, fehlte plötzlich ihr Schlüsselbund. Der VW Tiguan war samt ihrer Handtasche mit den persönlichen Dokumenten gestohlen worden. Polizisten entdeckten später auch an ihrem Spind Hebelmarken in der Sammelumkleide.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der genannten Zeit etwas in der Badelandschaft oder auf dem Parkplatz gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell