POL-RBK: Burscheid - Schlägerei auf der Toilette

Burscheid (ots) - Weil sich zwei Männer in der Nacht zu Sonntag (09.12.) gegen 05.00 Uhr diskutierend stritten, wollte ein Dritter schlichtend da zwischen gehen. Dabei wurde er verletzt.

In einem Tanzlokal an der Straße Paffenlöh diskutierten zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren auf der Toilette. Das bemerkte ein 22-Jähriger aus Remscheid. Er wollte das Streitgespräch schlichten und ging dazwischen. Das passte dem 21-jährigen Burscheider überhaupt nicht. Er wurde sofort aggressiv. Der Remscheider schubste ihn daraufhin weg. Da wurde der junge Burscheider noch wütender. Mit der Hand, in der er ein Glas hielt, schlug er dem Kontrahenten ins Gesicht. Dabei verletzte er ihn. Ein Krankenwagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Da der Burscheider unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Dafür brachte man ihn ins Krankenhaus, wo auch eine Verletzung an der Hand versorgt wurde.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell