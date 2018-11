POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher nutzten günstige Gelegenheit

Riegel vor! Sicher ist sicherer. Bild-Infos Download

Bergisch Gladbach (ots) - Am Wochenende ist in eine Erdgeschosswohnung in Lustheide eingebrochen und Schmuck gestohlen worden.

Für eine Wochenendreise waren die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lustheide von Freitagabend bis gestern (11.11.) 15.00 Uhr verreist. Bei ihrer Ankunft war ihre Erdgeschosswohnung aufgebrochen und durchsucht worden. Die Polizei stellte bei der Anzeigenaufnahme Hebelmarken jeweils an Eingangs- und Terrassentür fest. Vermutlich waren die Täter an diesen gescheitert, bis sie ein auf Kipp stehendes Fenster fanden und so in die Wohnung gelangten. Dort stahlen sie Schmuck und entkamen unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Die Polizei warnt: Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit alle Fenster und Türen und schieben Sie so Einbrechern einen Riegel vor! (shb)

